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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

18.03.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe başarılı file bekçisi Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe başarılı file bekçisi Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.

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