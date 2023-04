Son dakika: Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrasında olay yorum! 'Bu adam, Jorge Jesus'un manevi oğlu mu?'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 81. dakikasında konuk ekip Ankaragücü, Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra rakip kaleye daha çok yüklenmeye başlayan Fenerbahçe, önce 87. dakikada Valencia'nın penaltısıyla skoru eşitledi sonra ise 90+6'da Miguel Crespo'nun hayat öpücüğüyle 3 puana uzandı.

Bu galibiyetle birlikte zirve yarışındaki iddiasını koruyan sarı - lacivertlilerin futbolunu spor yazarları köşelerinde değerlendirdi.

İşte yazarların yorumları;

"ADAM GELDİĞİNDEN BERİ YOK!"

ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: "Hep şunu söylerim; İstanbul'da üç büyüklerden puan alacaksan en az 2 gol atacaksın, bir gol yetmez. Hele bazı oyuncuların varsa alakasız bir pozisyonda penaltı yapan… O zaman başarılı olma şansın sıfır. İki bardaktan biri kırılacaktı, A.Gücü kırıldı. Ama sakın hakeme kabahat bulmasınlar, öyle bir penaltı yaparsan yenilgi kaçınılmaz olur. Jesus bu sefer değişikliklerle işi kurtardı. Ama onun herhalde manevi bir oğlu var Pedro diye… Adam geldiğinden ne beri yok ama ısrarla oynatıyor. Bence bir de nüfusuna alsa iyi olur. F.Bahçe ilk yarıda Arda ile beraber bayağı iyi işler yaptı, iki topları da direkten döndü. Ama şampiyonluk için 90 dakika iyi futbol oynamak lazım. Ve defansta bu kadar ağır kalmamak lazım."

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLMUŞTU"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Aslında 81. dakikada lig bitmişti. Galatasaray, 'Şampiyon' olmuştu. Fenerbahçe'nin ikinciliği bile tehlikeye girmişti. Ama ne olduysa 81. dakikadan sonra oldu. Sonradan oyuna giren Crespo ve İrfan Can maçı kurtardılar. Bitime dakikalar kala Alioski ortasını yaptı, İrfan Can ceza sahası içinde Hanousek tarafından itildi ve penaltı geldi. Aslında penaltıyı Valencia'nın atması büyük bir risk. Kaçırsa sezonun faturası ona kesilecekti. Fenerbahçe beraberliği yakaladı ve hakem 10 dakika uzatma verdi. Uzatmanın da sonlarına doğru İrfan Can soldan girip Crespo'nun önüne bıraktı ve Crespo da çok yavaş bir vuruşla Fenerbahçe'yi hayata tutundurdu. İşte futbol böyle bir spor. Adeta fırıldak gibi."

"ANDRE SANTOS'U HATIRLATTI"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Jesus'un hala niye çift forvetle oynadığını anlayabilmiş değilim. İnatla aynı sistemde ısrar ediyor ve takıma zarar veriyor. Yapacağı şey basit. En önde Valencia'yı arkasında Arda'yı oynatacak. Takıma da Emre'yi monte edecek. Geçen haftaki maçtan sonra taraftarlar bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor diye bir demeç vermişti. Sebebini merak ediyorsa dün geceki oyuna baksın. Fenerbahçe geriye düştüğü maçı zor da olsa çevirdi ve yarışın içinde kaldı. Bu gol bana 2010/11 sezonunda Santos'un Gaziantep'e attığı golü hatırlattı."

"JESUS HAKLI, TAKIM İNANMIŞ!"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Son 20 dakikada tarih yazıldı. 10 dakikası uzatmalar... 81'de yenik duruma düşüp, 10 dakika galibiyetin sevinç yumağı olmak. Şampiyonluk "Gitti" derken, yeniden yarışa girmek. Fenerbahçe açısından tam bir "Mucizeler" sezonu yaşanıyor aslında. Rakibi yeniyorlar, hakemi işlemden çıkarıyorlar, hatta kendi taraftarlarıyla bile mücadele ediyorlar. Hâla yarıştılar, hâla vazgeçmiyorlar. Yani; Jesus haklı... Takım inanmış, taraftarını bekliyor..."

"CRESPO O GOLÜ ATMASA..."

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Maçın son 20 dakikasına girerken Arda ve Zajc’ı alıp küskünlüğü bir kenara bırakmış futboluna odaklanmış İrfan Can ve Fenerbahçe’yi ipten alan galibiyet golünü atacak olan Crespo’yu oyuna koydu. Lakin bir dakika sonra Fenerbahçe yüklenirken boş kalan arka tarafta perişan durumdaki Fenerbahçe stoperleri arasından yaptığı sprintle Sowe’un golü geldi. Ardından İrfan Can’a Ankaragücü ceza sahasında yapılan faul ve biraz da hakemin ikramı ile penaltı vardı ve Valencia skoru 1-1 yaptı da evindeki son dört maçının ikisini kaybeden Fenerbahçe’nin Kadıköy karnesi 5’te 3 olma ihtimali ortadan kalktı. Uzatmalarda Crespo skoru 2-1 yapmasa, deprem olurdu Fenerbahçe’de deprem!"

"BÖYLE BİR MECBURİYET Mİ VAR?"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Beraberlik dahi Fenerbahçe'ye yetmiyordu ama son dakikalara girilirken Hanousek'in müdahalesine hakem bir penaltı çaldı. Bana göre çok ağır bir karardı. Ama o atmosferde hiç gereği yokken bu tip hareketlerle takımın başına iş açmayacaksın. Sonrasında beraberliğin getirdiği moralle Fenerbahçe takım halinde hırslandı ve sonunda Crespo, galibiyet golünü attı ama mimarı İrfan Can Kahveci'ydi. Maçın geneline baktığımda eleştirilecek iki isim var biri Serdar Dursun biri de yerine giren Pedro. Acaba Jesus çift santrforla oynamaya mecbur mu? Böyle bir mecburiyet mi var!"

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TUTTU"

ERMAN ÖZGÜR/FANATİK: "Maçın son anlarında devreye uzun süredir beklenenin altında kalan İrfan Can girdi. Önce penaltıyı alıp Valencia'nın beraberlik golünü sonra da Crespo'nun galibiyet golünü hazırladı. Bana göre Fenerbahçe'de birçok vasat performanslı oyuncuyu kurtarırken oyun kalitesi olarak olmasa da tabela olarak, puan sıralaması olarak takımını şampiyonluk yarışının içinde tutan adam oldu."

"ARDA GÜLER, İNANILMAZ..."

OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Genç yaşına rağmen özgüvenli oyunu, inanılmaz çalımları ve adrese teslim paslarıyla "Ben 11 oyuncusuyum" diye bağırıyor. Maçın geneline bakarsak bu oyun şampiyonluk için yeterli olmasa da 1-0 geri düşülmesine rağmen ortaya konan karakter de Sarı- Lacivertliler için olumlu yanlardan biriydi. Fenerbahçe kalan maçlarda hücumda yaşadığı üretkenlik sıkıntısını çözemez ise 6 puan önündeki Galatasaray'ı yakalaması zor gözüküyor."