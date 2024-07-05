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SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı! Galatasaray derbisinde ortalık karışmıştı...

05.07.2024 10:22
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 'Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe Başkanı Koç'un Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınacağı öğrenildi. Öte yandan Koç'la birlikte Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de ifadeye çağrıldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı! Galatasaray derbisinde ortalık karışmıştı...

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar Türkiye gündemini uzun süre meşgul ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma kapsamında Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Koç ve Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade işlemleri için gelmesi bekleniyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

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İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Koç
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