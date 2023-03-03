Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"BUNLARIN HESABININ SORULACAĞI GÜN GELECEKTİR"

Ali Koç: "El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil. Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocukları için tiyatrolar ve sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız, farkındalığı yüksek tutmalıyız."

"KAYSERİSPOR'A 1 GECE EVVEL BİLGİ GİTMİŞTİ"

Ali Koç: "Deplasman yasağıyla ilgili süreçte bir sürü insan yalan söylüyor. Ben bir nebze biliyorum. Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bildiğimizi, duyduğumuzu anlatacağım. Hepsini anlatmanın yeri değil ama anlatacağım."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VATANDAŞI OLARAK BU KARARDAN UTANIYORUM"

Ali Koç: "Bugün Kayseri'deki mahkeme bizim kararımızı reddetti. Bu olayın hukukla alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum"

"BİR KULÜP 8 SENEDE, 3 KERE SON MAÇTA ŞAMPİYONLUK KAYBEDİYOR"

Ali Koç: "4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!"

"PAYLAŞMANIN TOPLUMDA YAPACAĞI ETKİYİ, ÇOCUK BİLE BİLİR"

Ali Koç: "Bizim maçımızdan sonra Beşiktaş maçında da benzer protestolar oldu. Sosyal medyada paylaşılan tweetler sonrası statta infial oluştu. Böyle hassas bir dönemde öyle mesajlar paylaşmanın toplumda yapacağı etkiyi, çocuk bile bilir. Maçın bitmesi beklenebilirdi. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır."

"NE YAPACAKSINIZ, HER MAÇI MI KAPATACAKSINIZ"

Ali Koç: "Bunun hiçbir mantığı yok. Hiçbir argümanı yok. Ne güvenlik, ne sportif. Çıkan tek şey. 'Stadınızda böyle mi bağırıyorsunuz? Biz de sizi cezalandırıyoruz.' Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her maç saha mı kapatacaksınız?"

"HEMEN KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI'YI ARADIM"

Ali Koç: "Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."

