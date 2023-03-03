Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
İşte Ali Koç'un sözleri;
Ali Koç: "El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil. Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocukları için tiyatrolar ve sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız, farkındalığı yüksek tutmalıyız."
Ali Koç: "Deplasman yasağıyla ilgili süreçte bir sürü insan yalan söylüyor. Ben bir nebze biliyorum. Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bildiğimizi, duyduğumuzu anlatacağım. Hepsini anlatmanın yeri değil ama anlatacağım."
Ali Koç: "Bugün Kayseri'deki mahkeme bizim kararımızı reddetti. Bu olayın hukukla alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum"
Ali Koç: "4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!"
Ali Koç: "Bizim maçımızdan sonra Beşiktaş maçında da benzer protestolar oldu. Sosyal medyada paylaşılan tweetler sonrası statta infial oluştu. Böyle hassas bir dönemde öyle mesajlar paylaşmanın toplumda yapacağı etkiyi, çocuk bile bilir. Maçın bitmesi beklenebilirdi. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır."
Ali Koç: "Bunun hiçbir mantığı yok. Hiçbir argümanı yok. Ne güvenlik, ne sportif. Çıkan tek şey. 'Stadınızda böyle mi bağırıyorsunuz? Biz de sizi cezalandırıyoruz.' Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her maç saha mı kapatacaksınız?"
Ali Koç: "Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."