SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

03.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, Kayserispor deplasmanına taraftarlarının alınmaması kararından utandığını açıkladı. Koç, Bugün Kayseri'deki mahkeme bizim kararımızı reddetti. Bu olayın hukukla alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"BUNLARIN HESABININ SORULACAĞI GÜN GELECEKTİR"

0cce65fe732bf6d88379257e64ed62f0d243e375

Ali Koç: "El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil. Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocukları için tiyatrolar ve sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız, farkındalığı yüksek tutmalıyız."

"KAYSERİSPOR'A 1 GECE EVVEL BİLGİ GİTMİŞTİ"

54581

Ali Koç: "Deplasman yasağıyla ilgili süreçte bir sürü insan yalan söylüyor. Ben bir nebze biliyorum. Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bildiğimizi, duyduğumuzu anlatacağım. Hepsini anlatmanın yeri değil ama anlatacağım."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VATANDAŞI OLARAK BU KARARDAN UTANIYORUM"

1420278

Ali Koç: "Bugün Kayseri'deki mahkeme bizim kararımızı reddetti. Bu olayın hukukla alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum"

"BİR KULÜP 8 SENEDE, 3 KERE SON MAÇTA ŞAMPİYONLUK KAYBEDİYOR"

1058890764_0

Ali Koç: "4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!"

"PAYLAŞMANIN TOPLUMDA YAPACAĞI ETKİYİ, ÇOCUK BİLE BİLİR"

ali-koc-ne-kadar-bagis-yapti-omuz-omuza-ali-koc-15668125_7829_amp

Ali Koç: "Bizim maçımızdan sonra Beşiktaş maçında da benzer protestolar oldu. Sosyal medyada paylaşılan tweetler sonrası statta infial oluştu. Böyle hassas bir dönemde öyle mesajlar paylaşmanın toplumda yapacağı etkiyi, çocuk bile bilir. Maçın bitmesi beklenebilirdi. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır."

"NE YAPACAKSINIZ, HER MAÇI MI KAPATACAKSINIZ"

baskanfoto2

Ali Koç: "Bunun hiçbir mantığı yok. Hiçbir argümanı yok. Ne güvenlik, ne sportif. Çıkan tek şey. 'Stadınızda böyle mi bağırıyorsunuz? Biz de sizi cezalandırıyoruz.' Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her maç saha mı kapatacaksınız?"

"HEMEN KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI'YI ARADIM"

FqTTj7UXsAgPYus

Ali Koç: "Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve son karar verildi! F.Bahçe taraftarları...Ve son karar verildi! F.Bahçe taraftarları...
Eyüpspor - Bodrumspor maçında ilginç bir 'VAR' kararı yaşandı!Eyüpspor - Bodrumspor maçında ilginç bir 'VAR' kararı yaşandı!
Sert tepki geldi! ''Şampiyonu açıklasınlar''Sert tepki geldi! ''Şampiyonu açıklasınlar''
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet kulübün

En Çok Okunan Haberler

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

Ve son karar verildi! F.Bahçe taraftarları...

Ve son karar verildi! F.Bahçe taraftarları...

Galatasaray para basacak! 100 milyon euro...

Galatasaray para basacak! 100 milyon euro...

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti!

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti!

Fenerbahçe ve Sevilla, sahadan önce transferde kapışacak!

Fenerbahçe ve Sevilla, sahadan önce transferde kapışacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.