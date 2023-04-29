Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler ve Erden Timur'a gönderme! 'Hangi örgütü hatırlatıyor?'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ;

"ATATÜRK STADYUMU İÇİN OYLAMA YAPACAĞIZ"

"Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunluluğumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİTİREMEZ!"

"4 Nisan'da yaşananların halen aydınlanmaması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayıbıdır. Dosyaya bakan polis, bekçi, savcı, hakim hepsi FETÖ'den ihraç olmuş. Bu konu hepimizin namusudur. Sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin namusudur. Eğer istenilen gerçekleşseydi, Türkiye için çok vahim şeyler gerçekleşebilirdi. Bu kulübü hiç kimse bitiremez. Terör örgütleri de bitiremez, başka hiç kimse de bitiremez."

"SİVAS'I YENEREK FARKI 3'E İNDİREBİLİRİZ"

"Sivas'ı yenip derbi öncesi farkı 3'e indirebiliriz. Tam tersi de olabilir, Allah korusun Sivas'ta beklenmedik bir sonuç alıp şampiyonluk konusunda büyük bir darbe yiyebiliriz. Ama sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

"BİR GÜN CENNET, ERTESİ GÜN CEHENNEM DEMEK İSTEMİYORUM AMA..."

"Fenerbahçeli olmak bir gün cennet, ertesi gün cehennem demek istemiyorum ama olumsuz noktaya da gidebiliyor."

"AZİZ YILDIRIM'A ÖZEL BİR PARANTEZ AÇMAK İSTEDİM"

"Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda EuroLeague kupası olan ilk kulübüz. Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Basketbolda çıtayı yükseltti. Sayın Aziz Yıldırım'a bu nedenle özel bir parantez açmak istedim. Biz de bu yoldan devam ettik."

"BİZİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

"TFF ziyareti... Bunların seviyesine inmek istemiyorum ancak başka türlü de bunlarla mücadele edemeyiz. Çalınan puanlarımızın yanından çalınmaya çalışılan puanlarımız bizi çok rahatsız etti. Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık ve rakip kart yememeye başladı. Malum kulübün başkanına sesleniyorum; biz randevu alarak gittik TFF'ye, siz randevu almadan, içerideki köstebeğinizle konuşarak gittiniz.""

"ÇAYCI ALIRKEN BİLE..."

"Çalınan puanların yanında, çalınmaya çalışan puanlar bizi endişelendirdi. Lale Orta'nın yaptığı programda Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı konuşulmadı. Bu kadar fazla hatalı pozisyonun olduğu maç enderdir demiştim. Kartlar gösterilmiyor, Başakşehir maçında da devam etti. O maçta hakem kart gösterdi, bu sefer hakeme tepki geldi. MHK ve hakemler üzerine yapılan algıları biliyorsunuz. Tahkim Kurulu'nda görev alan iki kişi var. Birinin beğendiği tweetler var, çocuğu beğendi dediler. Biz de yedik! Biz çaycı alırken bile derin bir sosyal medya araştırması yapıyoruz, bu kadar büyük kurumlar bunu yapmıyor mu?"

"TALİMAT MI ALDINIZ?"

"Tüm bunların üzerine TFF'ye gidip 'Sayın başkan, biz iyi iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik. Zaman gösterecek ancak biz en ağırını bu kulübün 18 yıl başkanvekilliğini yapmış kişide yaşadık."

"LİGİ BİTİRMEMEK, GAYRİMENKULE BENZEMEZ"

"Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere!"

"HANGİ ÖRGÜTÜ HATIRLATIYOR?"

"Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk. Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir."

"BAŞKAN ADAYI BULUN, GENEL KURULA GİDELİM"

Ali Koç'tan Divan Kurulu'ndaki bazı üyelere: "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın."

"BİR TEK BİZİM BAŞIMIZA GELİYOR"

"Yine enteresan bir sezon yaşıyoruz. Umutlarımız darmaduman oldu, 'yine olmadı' konumuna geliyoruz. 8 yıldır şampiyon olamamanın verdiği haklı sabırsızlık var. Sezona çok iyi başladık ve özlenen Fenerbahçe'yi gördük. Dünya Kupası arasından sonra ise düşüşe geçtik. Beşiktaş maçında olanlar olacak gibi değil. 1-0, 10 kişi kalıyorlar, penaltıyı atsan 2-0. 4 mü, 5 mi olacak derken olanı görüyorsunuz. Bu da bir tek bizim başımıza geliyor."

"BU SENE DOĞRU ŞEYLER YAPTIK"

"Biz kötü oynadık diye hakkımızı korumamalı mıyız? İstanbulspor maçında kötü oynadık ama puanımızı çaldılar. Biz bu sene 107. sırada Avrupa'ya başladık, şu an 58. sıradayız. İşk 25'te olmalıyız ancak ivmeyi görmeniz için söylüyorum. Bu sezon 2.20 puan ortalamamız var. Biz, bu sene doğru şeyler yaptık. Bu seneki performansımızla, şu an bizim şampiyonluk havasına girmemiz gerekirdi. Ofsaytımsı, Adana Demirspor... Sadece 2 maç söylüyorum. 5 puan fark ediyor."

