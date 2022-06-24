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  4. Son dakika: Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı...

Son dakika: Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı...

24.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finalinde elenen ve yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jehyve Floyd'u transfer ettiğini duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun ortasında başantrenörlük görevine Andreas Pistiolis'i getiren Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi. Ligde 4,8 sayı, 3,2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li pivot, Avrupa Ligi'nde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribaunt üretti.

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