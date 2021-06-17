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SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko Pierria Henry'i kadrosuna kattı

17.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Baskonia'dan oyun kurucu Pierria Henry ile sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko Pierria Henry'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Baskonia ile sözleşmesi sona eren oyun kurucu Pierria Henry ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Donatas Urbonas'ın geçtiği habere göre; CSKA Moskova'nın çok istediği ve yoğun ilgi gösterdiği Henry'e daha geniş rol ve daha iyi bir proje sunan Fenerbahçe Beko, yakın bir sözleşme rakamına oyuncuyu ikna etti.

Eski kulübü Baskonia ve Real Madrid'in teklifinin düşük kaldığı belirtilirken, Real Madrid'in Henry'i ikna edemeyerek Nigel Williams-Goss'a yöneldiği kaydedildi.

Daha önce Türkiye'de TOFAŞ forması da giyen 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu, geçen sezon EuroLeague'de oynadığı 34 maçta yüzde 32.9 üçlük yüzdesiyle 10.5 sayı, 7.3 asist, 3.2 ribaunt ve 1.7 top çalma istatistikleri yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Beko
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