SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

Buna göre derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

İşte haftanın diğer hakemleri:

Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Rizespor - Ankaragücü: Turgut Doman

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam







