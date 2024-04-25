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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 11:56
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Son dakika... Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin 34. hafta karşılaşmasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi belli oldu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

Buna göre derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

İşte haftanın diğer hakemleri:

Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Rizespor - Ankaragücü: Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam

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