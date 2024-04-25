SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.
Buna göre derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
İşte haftanın diğer hakemleri:
Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Rizespor - Ankaragücü: Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam