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  4. Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'den olay hareket!

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'den olay hareket!

23.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: TRT'de yorumculuk yapmaya başlayan Rıdvan Dilmen'den canlı yayın yayında olay bir hareket geldi... Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan tecrübeli yorumcu bu konu ile ilgili henüz yorum yapmadı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimiyle ilgili konuşurken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yapan Dilmen'e sosyal medyada eleştiri yağdı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" ifadelerini kullandı.

Son dakika: TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen dün gece canlı yayının azizliğine uğradı. Karşılaşmaları yorumlayan tecrübeli isim geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili konuşurken kimsenin beklemediği bir el hareketi yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

"MİLLET YANLIŞ ANLAMASIN"

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Karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

Fenerbahçe- Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi. Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.


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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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