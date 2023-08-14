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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! Sarı-Lacivertliler Mısırlı stoper Omar Fayed ile anlaştı

SON DAKİKA: Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! Sarı-Lacivertliler Mısırlı stoper Omar Fayed ile anlaştı

14.08.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi." ifadeleri kullanıldı

"İLERLEYEN GÜNLERDE KARAR VERİLECEK"

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Fenerbahçe Kulübü ayrıca "Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir." denildi.

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