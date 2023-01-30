Son dakika: Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'i sallayan yıldızı bitiriyor! 'Beşiktaş'ın da istediği Fabio Borini, salı günü kulüp binasına gelecek!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1 mağlup ederek üst üste 3. galibitetini aldı. Puanını 44'e yükselten sarı - lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde takibini sürdürmüştü.

FENERBAHÇE'NİN 3. TRANSFERİ

Ara transfer dönemini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ve Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katarak açan Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

KOLLAR SIVANMIŞTI

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı - lacivertli yönetim, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvamıştı.

ANLAŞMA TAMAMLANIYOR

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Fabio Borini transferini bitirmek üzere.

'SALI GÜNÜ KULÜP BİNASINDA'

Haberde İtalyan futbolcunun 31 Ocak Salı günü kulüp binasına gelerek son prosedürleri tamamlayacağı ve imzayı atacağı kaydedildi.

Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

