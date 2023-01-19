SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Tribünler Arda Güler'i alkışladı, turu Valencia getirdi!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Tribünler Arda Güler'i alkışladı, turu Valencia getirdi!

19.01.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 89. dakikada Valencia'nın ayağından bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Tribünler Arda Güler'i alkışladı, turu Valencia getirdi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti. Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

ASİST ARDA, GOL ZAJC

4729d10e55cef337e479515e63d0dbe3

Karşılaşmada gol perdesini mücadelenin 12. dakikada açıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in asistinde topla buluşan Zajc takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

YANIT 26'DA GELDİ!

228a6e0e-8158-43c1-ab7d-f1c9972d7d7f

Zajc'ın golüne Rizespor'un yanıtı 26. dakikada geldi. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen R. Mendes'in ortasında savunmadan gelen yeni transfer Sinan Osmanoğlu iyi yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi

KING KAÇIRDI!

2f6fea6b13bb471fcb3975e32e723444

Karşılaşmada ağırlığını hissettiren Sarı-Lacivertliler 29. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Samuel topla birlikte sağ kanatan ceza sahasına girdikten sonra King'i gördü. Onun vuruşu yan ağlarda kaldı.

İRFAN CAN BAŞARILI

721b487c-44f3-4706-8d47-67683fea78be

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe'de Samet, savunmanın arkasına koşu gösteren Arda'yı düşündü. Top kaleci Zafer'e kadar geldi. Ardından Rizespor soldan geldi. Ercan'ın ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.

ARDA OYUNDAN ALINDI, TRİBÜNLER ALKIŞLADI!

da62da14a4c9cfe64015f231e9f4b3f9

Mücadelenin 65. dakikasında Ferdi ve Emre Mor oyuna girerken Lincoln ve Arda Güler oyundan alındı. Zajc'ın golündeki asistin sahibi Arda Güler tribünlerden büyük alkış aldı.

OSAYI SAKATLANDI!

11e8dd2d-5752-48ae-8424-1f08a4425127

Karşılaşmanın 80. dakikasında Osayi Samuel sakatlanarak kenara geldi ve yerini Arao'ya bıraktı.

TURU VALENCIA GETİRDİ!

8d625f24-7a87-486c-bbb2-6bd6fd635865

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enner Valencia 89. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti ve turu getiren golü kaydetti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, Çaykur Rizespor turnuvaya veda eden taraf oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Balotelli ile anlaştılar!Balotelli ile anlaştılar!
Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe türkiye kupası Süper Lig spor toto ak ligde erden bıraktı spor tot süper li spor to iyet ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Güiza'nın yeni adresi şaşırttı! Son hali ise taraftarları üzdü...

Güiza'nın yeni adresi şaşırttı! Son hali ise taraftarları üzdü...

Ali Koç ile transfer görüşmesi yaptı, aldığı yanıt karşısında şaşkına döndü!

Ali Koç ile transfer görüşmesi yaptı, aldığı yanıt karşısında şaşkına döndü!

Gönderilme sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası

Gönderilme sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.