SON DAKİKA: Fenerbahçe Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu!

Son dakika... Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürerken bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF’ye bildirdi. Cenk’in yeni adresi için Kasımpaşa öne çıkarken, transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Berker İşleyen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varılırken resmi hamle de geldi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda el sıkışırken konuyla alakalı olarak Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Sarı-Lacivertliler deneyimli oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

YENİ ADRESİ...

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın öne çıktığı ifade ediliyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maçta görev aldı. Tecrübeli santrfor bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Cenk Tosun son dakika fenerbahçe
