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Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Açıklamada Cocu'ya teşekkür edildi. Veda mesajı yayınlayan Cocu, "Ne yazık ki kulübü mevcut kaynaklarla ait olduğu konuma getiremedik. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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COCU'DAN VEDA MESAJI
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Phillip Cocu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İşte o sözler:

"Kulüp ile bir anlaşmaya vardık. Taraftarlara, futbolculara ve başkan Ali Koç'a teşekkür ederim. Ne yazık ki kulübü mevcut kaynaklarla ait olduğu konuma getiremedik. Fenerbahçe'de kısa bir zaman geçirmeme rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık oldum. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum."

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Fenerbahçe Phillip Cocu

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