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Son dakika: Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı! İsmail Kartal bileti kesti...

27.07.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk eden Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup ederek sezona görkemli bir başlangıç yapmıştı. Sarı - lacivertliler turun kapısını ardına kadar aralarken, rövanş maçı için çalışmalarına da başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 3 futbolcunun kadro dışı kaldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve turun kapısını sonuna kadar aralamıştı.

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Moldova'da oynanacak olan rövanş maçı için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

3 FUTBOLCU KADRO DIŞI

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Sports Digitale'in haberine göre sarı - lacivertlilerde Gustavo Henrique, Willian Arao ve Joao Pedro, kadro dışı kaldı. 3 futbolcunun da takımdan ayrı olarak çalıştığı kaydedildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu isimlerle yollarını ayıracağı ve futbolcuların temsilcilerinin kulüplerle görüştüğü belirtildi.

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