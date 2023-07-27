Son dakika: Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı! İsmail Kartal bileti kesti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve turun kapısını sonuna kadar aralamıştı.

Moldova'da oynanacak olan rövanş maçı için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

3 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Sports Digitale'in haberine göre sarı - lacivertlilerde Gustavo Henrique, Willian Arao ve Joao Pedro, kadro dışı kaldı. 3 futbolcunun da takımdan ayrı olarak çalıştığı kaydedildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu isimlerle yollarını ayıracağı ve futbolcuların temsilcilerinin kulüplerle görüştüğü belirtildi.

