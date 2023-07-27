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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır defteri kapanıyor mu? İngiliz devinden süpriz hamle geldi...

27.07.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk eden Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup ederek taraftarlarını mutlu etmişti. Sarı - lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve kalesini gole kapatan Altay Bayındır'ın geleceği son dönemde oldukça konuşuluyordu. Deneyimli eldivenin takımdan ayrılacağına dair çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve turun kapısını sonuna kadar aralamıştı. Kanarya'nın deneyimli file bekçisi Altay Bayındır, müsabakaya ilk 11'de başlamış ve kalesini gole kapatmıştı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan milli eldivenin geleceği merak ediliyordu.

MANCHESTER UNITED SÜRPRİZİ

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The Sun'ın haberine göre kadrosuna Andre Onana'yı katan Manchester United'ın, içlerinde Altay Bayındır'ın da bulunduğu 3 kişilik kaleci listesi ortaya çıktı.

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İngiltere Premier Lig devinin sarı - lacivertli yıldız için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

25 yaşındaki kaleci, 2019 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve gösterdiği performans sonrası bu sezona kadar kaptanlık bandını taşımıştı.

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