Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Menajerlerinden alınan cevap sarı-lacivertli yönetimi bir hayli sinirlendirdi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıl içinde büyük bir bedelle dev takımlara transfer olması beklenen Arda Güler için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi beklemediği bir cevapla karşılaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ REDDETTİ

Fenerbahçe, 2019'da Gençlerbirliği'nden 400 bin TL artı yüzde 20 pay karşılığında transfer ettiği Arda Güler'in bonservisinin tamamı almak için girişimlere başladı. Gençlerbirliği menajerlerinin görüşme teklifi reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler büyük bir şok yaşadı.

ALİ KOÇ, NİYAZİ AKDAŞ'LA GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hamlenin ardından Gençlerbirliği başkanı Niyazi Akdaş'la görüşme kararı aldı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor günler geçiriyor. Ali Koç'un Arda Güler'in %20'lik bonservisi için 2.5 milyon Euro önereceği gelen haberler arasında... (Ajansspor)



