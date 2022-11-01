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Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Menajerlerinden alınan cevap sarı-lacivertli yönetimi bir hayli sinirlendirdi

01.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sadece Fenerbahçe'nin değil, dünyanın en iyi genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler için sarı-lacivertliler düğmeye bastı. Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve o dönem başkent temsilcisi ile yapılan anlaşma gereği bonservisinin yüzde 20'lik kısmı Gençlerbirliği'ne ait olan Arda için yapılan ilk görüşme teklifi reddedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Menajerlerinden alınan cevap sarı-lacivertli yönetimi bir hayli sinirlendirdi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıl içinde büyük bir bedelle dev takımlara transfer olması beklenen Arda Güler için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi beklemediği bir cevapla karşılaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ REDDETTİ

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Fenerbahçe, 2019'da Gençlerbirliği'nden 400 bin TL artı yüzde 20 pay karşılığında transfer ettiği Arda Güler'in bonservisinin tamamı almak için girişimlere başladı. Gençlerbirliği menajerlerinin görüşme teklifi reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler büyük bir şok yaşadı.

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ALİ KOÇ, NİYAZİ AKDAŞ'LA GÖRÜŞECEK

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hamlenin ardından Gençlerbirliği başkanı Niyazi Akdaş'la görüşme kararı aldı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor günler geçiriyor. Ali Koç'un Arda Güler'in %20'lik bonservisi için 2.5 milyon Euro önereceği gelen haberler arasında... (Ajansspor)


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