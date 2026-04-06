SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun sakatlık durumu belli oldu!

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, galibiyetin mimarlarından Marco Asensio’dan gelen sakatlık haberi camiada moralleri bozdu. Kritik haftalara girilirken İspanyol yıldızın dizindeki problem nedeniyle takımdan ayrı kalacak olması, teknik heyetin planlarını altüst etti.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Marco Asensio, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Dizindeki ödem nedeniyle görüntülenme alınmayan oyuncu, ikinci defa MR'a girecek. Asensio'nun 7 ila 10 gün sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; derbi mücadelesinde dizine darbe alan Marco Asensio’nun durumu ilk etapta netleşmedi. Dizindeki yoğun ödem sebebiyle çekilen ilk MR’da sağlıklı bir görüntüleme yapılamazken, yıldız oyuncunun durumu sabah saatlerinde tesislerde yapılan muayene ile yeniden değerlendirildi. Asensio, sakatlığın boyutunun tam olarak belirlenmesi için ikinci kez MR’a girecek.

MARCO ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK

Beşiktaş derbisinin ardından konuşan Domenico Tedesco, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti.

Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur." ifadelerini kullanmıştı.