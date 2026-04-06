Fenerbahçe'de Asensio'nun sakatlık durumu belli oldu!

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de derbi sonrası Marco Asensio şoku! Beşiktaş maçında sakatlanan İspanyol yıldızın dizindeki yoğun ödem nedeniyle ilk MR'da sonuç alınamadı. Kayserispor maçında takımdaki yerini alamayacak olan Asensio'nun, ikinci MR sonrası tedavi sürecinin netleşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız ismin sahalara dönüşü için gün sayıyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun sakatlık durumu belli oldu!
Burak Kavuncu
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, galibiyetin mimarlarından Marco Asensio’dan gelen sakatlık haberi camiada moralleri bozdu. Kritik haftalara girilirken İspanyol yıldızın dizindeki problem nedeniyle takımdan ayrı kalacak olması, teknik heyetin planlarını altüst etti.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK!

SON DAKİKA: Fenerbahçe de Asensio nun sakatlık durumu belli oldu! 1

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Marco Asensio, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Dizindeki ödem nedeniyle görüntülenme alınmayan oyuncu, ikinci defa MR'a girecek. Asensio'nun 7 ila 10 gün sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

İKİNCİ KEZ MR'A GİRECEK!

SON DAKİKA: Fenerbahçe de Asensio nun sakatlık durumu belli oldu! 2

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; derbi mücadelesinde dizine darbe alan Marco Asensio’nun durumu ilk etapta netleşmedi. Dizindeki yoğun ödem sebebiyle çekilen ilk MR’da sağlıklı bir görüntüleme yapılamazken, yıldız oyuncunun durumu sabah saatlerinde tesislerde yapılan muayene ile yeniden değerlendirildi. Asensio, sakatlığın boyutunun tam olarak belirlenmesi için ikinci kez MR’a girecek.

MARCO ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK

SON DAKİKA: Fenerbahçe de Asensio nun sakatlık durumu belli oldu! 3

Beşiktaş derbisinin ardından konuşan Domenico Tedesco, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti.

Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur." ifadelerini kullanmıştı.

