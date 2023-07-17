Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! İşte Mbwana Samatta'nın yeni durağı...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcının verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; kadroya birçok takviye yaparken, takımdan ayrılan oyuncuları da açıklamaya devam ediyor.

SAMATTA İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

İşte sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama;

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SÖZLEŞMESİ DUYURULDU

Öte yandan PAOK'tan yapılan açıklamada oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Samatta'nın Yunan ekibinde 33 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, geçtiğimiz sezonu ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

