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Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! İşte Mbwana Samatta'nın yeni durağı...

17.07.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, kadrosunda birçok önemli ismi katmıştı. Kanarya'da takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre Mbwana Samatta, Yunanistan'ın PAOK takımına transfer oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcının verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; kadroya birçok takviye yaparken, takımdan ayrılan oyuncuları da açıklamaya devam ediyor.

SAMATTA İLE YOLLAR AYRILDI

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

İşte sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama;

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SÖZLEŞMESİ DUYURULDU

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Öte yandan PAOK'tan yapılan açıklamada oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Samatta'nın Yunan ekibinde 33 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, geçtiğimiz sezonu ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

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