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Son dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç sahaya indi! 6-1'lik yenilgi sonrası oyuncularla özel toplantı

01.12.2023 21:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Nordsjaelland'e konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, Danimarka'da oynanan müsabakadan 6-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrılmış ve 3. sıraya gerilemişti. Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Kanarya'da yönetim gerçekleştirilen antrenmanı takip etti. Başkan Ali Koç, oyuncularla özel toplantı yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Right to Dream Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Tarihinin Avrupa'daki en ağır yenilgilerinden birini alan sarı - lacivertliler ise Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

ALİ KOÇ, OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTI

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Antrenmanı başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de takip etti. Başkan Koç, oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.

KOÇ: "KABUL EDİLEMEZ BİR GALİBİYET, BÜYÜK REAKSİYON BEKLİYORUM"

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Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek antrenman öncesinde takımımızla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkanımız, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkanımız Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi." ifadeleri yer aldı.

FRED TAKIMLA ÇALIŞTI

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ise koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fred ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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