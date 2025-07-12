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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Başkan Vekili Erol Bilecik görevinden ayrıldı

Son dakika... Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından bir istifa depremi daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Vekili Erol Bilecik paylaştığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Başkan Vekili Erol Bilecik görevinden ayrıldı
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de istifalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de son olarak As Başkanlık görevini yürüten Ilıcalı, görevinden ayrılmış, ayrılığını sosyal medyadan “Büyük bir gururla sürdürdüğüm F.Bahçe yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığımı paylaşmak isterim." ifadeleriyle duyurmuştu.

BİR İSTİFA DAHA

SON DAKİKA: Fenerbahçe de beklenmedik istifa! Başkan Vekili Erol Bilecik görevinden ayrıldı 1

Sarı-Lacivertliler'de istifalara bir yenisi daha eklendi. Başkanvekili Erol Bilecik de Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Erol Bilecik bu kararıylsa ilgili sosyal medya hesbabından açıklama yaptı.

İŞTE BİLECİK'İN MESAJI:

Büyük Fenerbahçe Camiasına,
Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe’mizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, taşıdığım sorumluluklara odaklanma amacı taşıyordu.

Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum.

Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.

Kıymetli Fenerbahçeliler,
Geride bıraktığımız görev yılları boyunca, kulübümüzün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere; yönetim politikamızda şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek için ve kararlılıkla kulübümüzü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştık.

Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.

Gönül isterdi ki herkes için verilen emekler her anlamda taçlansın. Ama biliyoruz ki, bazı mücadeleler zamanını bekler; bazı hizmetler ise sessizce büyür.

Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de,Fenerbahçe’mize hizmet edebilmekti. Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum.

Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe Camiasına gönülden teşekkür ediyorum.
Sonsuza dek Fenerbahçe.

Saygılarımla.

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istifa son dakika fenerbahçe
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