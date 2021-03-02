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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

02.03.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında perşembe günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmana Caner Erkin katılmadı.

Trabzonspor maçının kadrosuna da alınmayan 32 yaşındaki sol bekin disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar takımdan ayrı olarak bireysel çalışacağı belirtildi. Caner Erkin’in durumu Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.

KADRO DIŞI İDDİASI!

Caner Erkin, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
nasılmış fenerli caner yarın yine bjk nin kapısını çalarsın
hiçmi uslanmayacaksın caner çocuk değilsin 32 yaşına geldin artık
herkes haddini bilecek okadar. Fenerbahçe den kimse büyük değildir başkanda dahil

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