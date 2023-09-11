Son dakika: Fenerbahçe'de çok beklenen 6 numara transferi bitiyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e Gaziantep FK, Samsunspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek başlayan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerini de namağlup tamamlayarak grup etabına ulaşan sarı - lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine 6 numara takviyesine yoğunlaşılmıştı.

AL MUSRATI'DE SONA DOĞRU

Gündemine birçok futbolcuyu alan sarı - lacivertliler, son olarak Braga'da forma giyen Al Musrati için girişimlerini hızlandırmıştı.

MENAJERİ GELİYOR

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Libyalı orta sahanın menajerini İstanbul'a davet etti. Sarı - lacivertli kurmayların menajer Pedro Neto ile sözleşme şartlarını görüşeceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu için Braga'ya 8 milyon euro önerdiği ancak Portekiz kulübünün 15 milyon euro talebi sonrasında pazarlık masasına oturduğu belirtildi.

