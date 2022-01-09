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Son dakika: Fenerbahçe'de deja vu! Vitor Pereira ile bir kez daha FIFA'lık oldular!

09.01.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de ikinci dönemi de hayal kırıklığı olan Vitor Pereira ayrılık sürecinde maaşının hepsini istedi. Yönetim, 2.5 milyon euro alacağı olan Portekizli hocaya, "1.5 milyon euro daha verelim" dedi. Ancak bu talep Vitor Pereira tarafından kabul görmedi. Yaşananların ardından sarı-lacivertliler, deneyimli hocayla tıpkı ilk dönemindeki ayrılık sürecinde yaşandığı gibi bir kez daha FIFA'lık oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de deja vu! Vitor Pereira ile bir kez daha FIFA'lık oldular!

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak adeta sarı-lacivertlilere yıkımı yaşatan teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe, Portekizli hocayla tazminat konusunda bir kez daha anlaşmazlık yaşıyor.

"HOCAMIZIN SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT MADDESİ YOK"

Fanatik'te yer alan habere göre, Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe 'yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon euroya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon eurosunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon euro daha verelim" dedi.

2. KEZ YAŞANIYOR

Ancak Pereira, "Kalan 2.5 milyon Euro'nun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı. Yani Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde 1.9 milyon euro tazminat hakkı kazanan Pereira'nın ikinci kez tazminat parasını ödemekle karşı karşıya kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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