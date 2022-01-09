Son dakika: Fenerbahçe'de deja vu! Vitor Pereira ile bir kez daha FIFA'lık oldular!

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak adeta sarı-lacivertlilere yıkımı yaşatan teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe, Portekizli hocayla tazminat konusunda bir kez daha anlaşmazlık yaşıyor.

"HOCAMIZIN SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT MADDESİ YOK"

Fanatik'te yer alan habere göre, Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe 'yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon euroya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon eurosunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon euro daha verelim" dedi.

2. KEZ YAŞANIYOR

Ancak Pereira, "Kalan 2.5 milyon Euro'nun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı. Yani Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde 1.9 milyon euro tazminat hakkı kazanan Pereira'nın ikinci kez tazminat parasını ödemekle karşı karşıya kaldı.



