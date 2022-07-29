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Son dakika: Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının faturası ağır oldu! Yeni transferle birlikte 5 futbolcu sakatlandı...

29.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmanın faturası ağır oldu. Rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi arenasına veda eden sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joshua King sakatlık yaşamıştı. Oyuncuların son durumu açıklanırken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'nun da üst adalesinde yırtık meydana geldiği belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının faturası ağır oldu! Yeni transferle birlikte 5 futbolcu sakatlandı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında oynadığı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne veda ettiği maçın yankıları sürüyor. Sarı - lacivertlilerin resmi internet sitesinden karşılaşmada sakatlanan oyuncular için resmi açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joshua King'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Ayrıca sarı - lacivertliler, yeni transfer Joao Pedro'nun da sakatlandığını belirtti.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

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"Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır."

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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci; ikinci yarıda sahada yer almazken Joshua King, 63. dakikada yerini Miguel Crespo'ya bırakmıştı. Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu ise uzatma dakikalarında sakatlanmış ancak maça devam etmişlerdi.

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