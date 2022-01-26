Son dakika: Fenerbahçe'de dört oyuncu koronavirüse yakalandı! Mesut Özil...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı lacivertliler resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada dört oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İŞTE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir."

