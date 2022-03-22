Son dakika: Fenerbahçe'de Eljif Elmas için büyük beklenti!

Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas için ezeli rakipler sıraya girdiler. Sarı - lacivertlilerden 16 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Elmas, Serie A'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe, genç futbolcunun bu performansı sonrasında büyük bir beklenti içerisine girdi. İşte detaylar...

22 yaşındaki Eljif Elmas, gösterdiği performansla Serie A'nın yıldız isimlerinden biri haline dönüştü. Makedon yıldız, Inter ve Milan'ın kıskacına girdi. İtalya'nın dev kulüplerinin Eljif Elmas için yarışta oldukları belirtildi.

TRANSFERDE DERBİ VAR

Marca'nın haberine göre, Milan, Eljif Elmas'ı sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Lakin Milan'ın bu transferi bitirmesi için ezeli rakibi Inter'i de alt etmesi gerekecek.

Napoli ile Milano temsilcileri arasındaki görüşmeler başlangıç düzeyinde. Franck Kessie'nin Barcelona'ya satılması ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini tamamlamak isterken, Napoli'ye takas ihtimalini de sunmuş durumda.

REKOR ÜCRET

Eljif Elmas için 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken Milan'ın Napoli'ye Ante Rebic'i takasta teklif edeceği belirtiliyor. Ancak, Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in bu takasa sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

INTER, FENERBAHÇE'DEN BERİ TAKİPTE

Inter' tarafında ise Nicolo Barella'nın adının Real Madrid ile geçmesi sonrası Eljif Elmas transferi daha da önem kazandı. Inter'in Antonio Conte döneminde Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı istediği ve Türkiye'deyken 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği biliniyor.

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANACAK?

Eljif Elmas, 2019 yılında 16.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Napoli ile yaptığı anlaşmada sonraki transferden payı bulunuyor. Lâkin bu ücret, üst sınırıyla belirlenen bir yüzdeden hesaplanmıyor.

Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline göre, 1.5 milyon Euro bonus alma ihtimali bulunuyor.

(Akşam)

