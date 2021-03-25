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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

25.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Erol Bulut ile yolları ayıran Fenerbahçe, takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağını açıkladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Erol Bulut'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı. Sezonun geri kalan haftalarında, Emre Belözoğlu takımın teknik sorumlusu olacak.

Fenerbahçe, sezon başında Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertliler, Bulut yönetiminde 34 maça çıktı. Fenerbahçe bu süreçte 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısıaltında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

DSDFSDFDS

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 77 yorum
Emre Belözoğlu hırsıyla başarıyı getireceğini düşünüyorum.
emre Erol'un altını oya oya kendini getirdi takımın başına
yedirmeyiz erolu????

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