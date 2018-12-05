SPOR

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, teknik direktör Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini ve gündemlerinde yeni bir teknik direktörün olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Giresunspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekibin basına açık gerçekleştirilen çalışması öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımının başında bulunan Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik" açıklamasını yaptı.

"MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM"
Comolli, taraftarın takımın durumdan dolayı yaşadığı mutsuzlukla ilgili olarak da, " Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu" şeklinde konuştu.

"KAMP YERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Devre arası kampı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Comolli, "Çalışmalar sürüyor. Devre arası kampını başka bir ülkede yapabiliyoruz. Aramızda bu konuyu tartışıyoruz" dedi.

"HARUN LİGİN EN İYİ KALECİSİ"
Comolli, sarı lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin'in çok yetenekli olduğuna değinerek, "Harun Tekin, Süper Lig'deki en iyi kaleci" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, takımdaki eksik bölgeler için çalışmalar yapıldığına vurgu yaparak, "Devre arasında yapacağımız transferler için araştırmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabil Dirar ile ilgili bir gelişmenin olduğuna da dile getiren Comolli, "Şu an için kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ama oyunculardan da bize karşı bir adım yok" dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Real Madrid'den F.Bahçe'ye dev teklif!Real Madrid'den F.Bahçe'ye dev teklif!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erwin Koeman Damien Comolli

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 43 yorum
14 haftada tam bir rezalet yaşayan FB karşımızda Şimdi bir soru soralım ali başkan beceriksizmi yalancımı Her maç ardından eğer somut bir şey yapmıyorsa ki yapmıyor sadece taraftarın gazını almak için rapor alacağım hesap soracağım da artık bir tatkdik oldu demekki ali başkan hem yalancı hem beceriksiz Comolli denen kişi bırak FB yi hala ne işi var türkiyede slimani denen kişi hala neden ilk 11 de demek bu takım ali başkan ve comolli tarafından sabote ediliyor başka açıklaması varsa birileri yazsın da bizde bilelim
Aman sakın bırakmayın yoksa şampiyonluk gider
ey başkan kulübü tamamen batırmadan mayısta kongre yap ve şek git senin kapasiten bu işe yetmedi zaten yetseydi kulübün anahtarını comlli denn dolandırıcıya vermezdin ipleri elinde tutardın madem anahtarı comolliye verecektin o zaman comolli başkan olsaydı sen niye başkan oldun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Real Madrid'den F.Bahçe'ye dev teklif!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

Fenerbahçe'de Valbuena sahalardan 2 hafta uzak kalacak

F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber!

Fenerbahçe tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi

F.Bahçe'den tarihe geçen performans

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporu ortaya çıktı!

Ve hakemin raporu ortaya çıktı! Kural ihlali...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.