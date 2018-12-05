Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Giresunspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekibin basına açık gerçekleştirilen çalışması öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımının başında bulunan Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik" açıklamasını yaptı.

"MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM"

Comolli, taraftarın takımın durumdan dolayı yaşadığı mutsuzlukla ilgili olarak da, " Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu" şeklinde konuştu.

"KAMP YERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Devre arası kampı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Comolli, "Çalışmalar sürüyor. Devre arası kampını başka bir ülkede yapabiliyoruz. Aramızda bu konuyu tartışıyoruz" dedi.