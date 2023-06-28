Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile birlikte her şey netleşiyor! Yeni hocanın yanına iki eski futbolcu da yardımcı olarak katılacak...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de ikinci sırada tamamladığı sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak kapatan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni sezon için umutlanmıştı. Transfere hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler; Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko gibi isimleri resmen açıklamıştı.

İSMAİL KARTAL ADIM ADIM GELİYOR

Yerli bir teknik direktörle çalışacak olan Fenerbahçe'de adaylar arasındaki en güçlü ismin İsmail Kartal olduğu öğrenilmişti.

HAC'DAN DÖNÜP İMZAYI ATACAK

Hac için Arabistan'da bulunan hocanın perşembe günü İstanbul'a döneceği ve sarı - lacivertli kulüple son prosedürleri görüşerek imzayı atacağı öne sürülmüştü.

EKİBİ İÇİN HAMLE YAPACAK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için 'Camiayı iyi bilen bir hocayla çalışmak istiyoruz' ifadelerini kullanan başkan Ali Koç'un bu sözünü dikkate alan Kartal'ın ekibinde de ciddi hamleler yapacağı ifade edildi.

SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ

Fanatik'in haberine göre İsmail Kartal, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor.

İki ismin de bu duruma sıcak baktığı ve resmi açıklama sonrası ekibe dahil olacağı belirtildi.



