Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia! Görüştüğü takımı bile açıkladılar

Son dakika haberleri: Portekiz'den Jorge Jesus için ağızları açık bırakacak bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı yazılan Jorge Jesus, yeni takım arayışlarına bile başladı. Her şey yolunda gitmesine rağmen Türkiye'de mutsuz olduğu ifade edilen Jesus'un bazı takımlarla görüştüğü bile ifade edildi.

SON DAKİKA: İŞTE JORGE JESUS'UN GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIM

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Jorge Jesus Atletico Mineiro ile görüşmelere başladı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya'ya geri döneceği konuşulan Jorge Jesus için Portekiz basını birçok haber yapmaya başladı.

FENERBAHÇE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi ise Jorge Jesus ile zaman kaybetmeden sözleşme yenilemek istiyor. Devre arasında tecrübeli hocayla masaya oturup en az 1 yıl daha sözleşme yapmak isteyen Ali Koç'un düğmeye bastığı öğrenildi.



