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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia! Görüştüğü takımı bile açıkladılar

23.09.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin sezona bomba gibi başladığı ve 20 golle ligdeki en çok skor kaydettiği günlerde skandal bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre Jorge Jesus sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak. Haberde, Jesus'un her şey yolunda gitmesine rağmen Fenerbahçe'de mutlu olmadığı öne sürüldü. Jesus'un ayrılmayı kafaya koyduğunu iddia eden Portekiz basını, yeni takım arayışlarına başladığını ifade etti. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia! Görüştüğü takımı bile açıkladılar

Son dakika haberleri: Portekiz'den Jorge Jesus için ağızları açık bırakacak bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı yazılan Jorge Jesus, yeni takım arayışlarına bile başladı. Her şey yolunda gitmesine rağmen Türkiye'de mutsuz olduğu ifade edilen Jesus'un bazı takımlarla görüştüğü bile ifade edildi.

SON DAKİKA: İŞTE JORGE JESUS'UN GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIM

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Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Jorge Jesus Atletico Mineiro ile görüşmelere başladı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya'ya geri döneceği konuşulan Jorge Jesus için Portekiz basını birçok haber yapmaya başladı.

FENERBAHÇE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

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Fenerbahçe yönetimi ise Jorge Jesus ile zaman kaybetmeden sözleşme yenilemek istiyor. Devre arasında tecrübeli hocayla masaya oturup en az 1 yıl daha sözleşme yapmak isteyen Ali Koç'un düğmeye bastığı öğrenildi.


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