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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus mesajı verdi, yönetim harekete geçti! Alassane Plea yeniden gündemde...

21.07.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı - lacivrertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, maç sonunda yaptığı açıklamalar ile santrfor transferinin gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından sarı lacivertli yönetim Alassane Plea için harekete geçti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus mesajı verdi, yönetim harekete geçti! Alassane Plea yeniden gündemde...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalınmasının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer ihtiyacını net bir ifadeyle dile getirmesinin ardından sarı - lacivertli yönetim operasyon başlattı.

SANTRFOR PROBLEMİ DİKKAT ÇEKTİ

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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sergilenen futbol, taraftarlara umut verse de santrfor bölgesindeki sonuç problemi dikkat çekmişti.

"HÜCUMDA KALİTEMİZ EKSİKTİ"

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Teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcularına övgülerde bulundu ancak "Hücumda kalitemiz eksikti." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

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Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, gol yollarında yaşanan problemi çözmek için kolları sıvadı ve Joao Pedro transferinin ardından bir isim için daha harekete geçti.

PLEA YENİDEN GÜNDEMDE

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Transfer listesinin ilk sırasında bulunan Alassane Plea için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe Yönetimi, daha önce yapılan görüşmelerde hem Mönchengladbach kulübü hem de Plea'nın yüksek istekleri nedeniyle geri adım atmıştı.

KULÜBÜN VE OYUNCUNUN İSTEKLERİ

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Alman basınında yer alan haberlere göre; Mönchengladbach, sezon sonunda kontratı bitecek olan için 5 milyon Euro talep etti. Fransız yıldızın maaş beklentisinin ise 3 milyon Euro olduğu ifade edildi.

JESUS MUTLAKA İSTİYOR

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Haberde yönetimin yapacağı pazarlıklarla bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeye çalışacağı aktarıldı. Teknik direktör Jesus'un Plea'yı mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtildi.


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