Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus mesajı verdi, yönetim harekete geçti! Alassane Plea yeniden gündemde...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalınmasının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer ihtiyacını net bir ifadeyle dile getirmesinin ardından sarı - lacivertli yönetim operasyon başlattı.
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sergilenen futbol, taraftarlara umut verse de santrfor bölgesindeki sonuç problemi dikkat çekmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcularına övgülerde bulundu ancak "Hücumda kalitemiz eksikti." ifadelerini kullandı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, gol yollarında yaşanan problemi çözmek için kolları sıvadı ve Joao Pedro transferinin ardından bir isim için daha harekete geçti.
Transfer listesinin ilk sırasında bulunan Alassane Plea için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe Yönetimi, daha önce yapılan görüşmelerde hem Mönchengladbach kulübü hem de Plea'nın yüksek istekleri nedeniyle geri adım atmıştı.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Mönchengladbach, sezon sonunda kontratı bitecek olan için 5 milyon Euro talep etti. Fransız yıldızın maaş beklentisinin ise 3 milyon Euro olduğu ifade edildi.
Haberde yönetimin yapacağı pazarlıklarla bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeye çalışacağı aktarıldı. Teknik direktör Jesus'un Plea'yı mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtildi.
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