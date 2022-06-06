Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! Sürpriz takviye...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanması sonrasında taraftarlar büyük heyecana kapılmıştı. Portekizli çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde transferden de konuşulmuş ve yapılacak takviyeler için ilk sinyaller verilmişti. 2,5 aydır Fenerbahçe'yi izlediği bilinen deneyimli çalıştırıcının ise kafasında belirlediği sistem ve takviyeler ortaya çıktı.

Fenerbahçe, göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik direktör imza töreninde yaptığı açıklamalarda, "4-5 oyuncu transferi yeterli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

DÖRTLÜ SİSTEMDEN DEVAM

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında gelen Vitor Pereira ile üçlü sistem oynamış ancak istenen verim alınamamıştı. İsmail Kartal ile birlikte yeniden dörtlü savunmaya dönen sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un da aynı sistemden ilerleyeceği öğrenildi.

KALE VE SAVUNMA TAMAM, HÜCUMDA DEĞİŞİM

Kaleci ve savunma hattından memnun olduğu belirtilen Jesus'un sağ bekte Osayi - Samuel'i ilk tercih olarak düşünüyor. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu ile rekabet etmesi için bir transfer yapılması gerektiğini yönetime ileten Jesus, en büyük değişimi hücum hattında gerçekleştirecek.

3 TRANSFER İSTEDİ

Hücum hattına 3 yeni oyuncu transferi isteyen tecrübeli teknik direktörün en önemli talebinin ise santrfor mevkii olduğu aktarıldı. Sağ ve sol önde oynayacak skorer bir oyuncunun transferinin de gerekli olduğunu yönetime belirten Jesus, ayrılıklar için de planını belirledi.

SAVUNMAYA SÜRPRİZ: ABDÜLKERİM

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Serdar Aziz - Attila Szalai tandemiyle yola devam edecek olan Jorge Jesus'un Süper Lig'den Abdülkerim Bardakcı transferiyle o bölgedeki açığı gidereceği ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda 34 resmi maça çıkan Bardakcı, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

