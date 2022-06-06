SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! Sürpriz takviye...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! Sürpriz takviye...

06.06.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı - lacivertli yönetim, mutlak şampiyonluk hedeflenen yeni sezonda hata yapmamak için kolları sıvadı. "4-5 transfer yeterli olacaktır." ifadelerini kullanan Jesus'un transfer listesi ve takviye istediği mevkiler belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! Sürpriz takviye...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanması sonrasında taraftarlar büyük heyecana kapılmıştı. Portekizli çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde transferden de konuşulmuş ve yapılacak takviyeler için ilk sinyaller verilmişti. 2,5 aydır Fenerbahçe'yi izlediği bilinen deneyimli çalıştırıcının ise kafasında belirlediği sistem ve takviyeler ortaya çıktı.

9a6dd461-8b43-4a4a-9137-837ff44e28d0

Fenerbahçe, göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik direktör imza töreninde yaptığı açıklamalarda, "4-5 oyuncu transferi yeterli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

DÖRTLÜ SİSTEMDEN DEVAM

89b27bff-218e-4dc9-b73d-5f4bb1028ede

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında gelen Vitor Pereira ile üçlü sistem oynamış ancak istenen verim alınamamıştı. İsmail Kartal ile birlikte yeniden dörtlü savunmaya dönen sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un da aynı sistemden ilerleyeceği öğrenildi.

KALE VE SAVUNMA TAMAM, HÜCUMDA DEĞİŞİM

23fce06e-5af6-4ced-a3a1-80c76726e048

Kaleci ve savunma hattından memnun olduğu belirtilen Jesus'un sağ bekte Osayi - Samuel'i ilk tercih olarak düşünüyor. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu ile rekabet etmesi için bir transfer yapılması gerektiğini yönetime ileten Jesus, en büyük değişimi hücum hattında gerçekleştirecek.

3 TRANSFER İSTEDİ

114f40ce-722c-4bdf-b3d5-3c17d11bf915

Hücum hattına 3 yeni oyuncu transferi isteyen tecrübeli teknik direktörün en önemli talebinin ise santrfor mevkii olduğu aktarıldı. Sağ ve sol önde oynayacak skorer bir oyuncunun transferinin de gerekli olduğunu yönetime belirten Jesus, ayrılıklar için de planını belirledi.

SAVUNMAYA SÜRPRİZ: ABDÜLKERİM

abdulkerim-bardakci-1545855_2

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Serdar Aziz - Attila Szalai tandemiyle yola devam edecek olan Jorge Jesus'un Süper Lig'den Abdülkerim Bardakcı transferiyle o bölgedeki açığı gidereceği ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda 34 resmi maça çıkan Bardakcı, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Mesut Özil ne yapacak?Fenerbahçe'de Mesut Özil ne yapacak?
Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...
Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde!

Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde!

Real Madrid camiası şokta!

Real Madrid camiası şokta!

Messi yine çıldırdı! Rakip kaleciyi gole boğdu

Messi yine çıldırdı! Rakip kaleciyi gole boğdu

Eski futbolcu kalp krizi geçirdi

Eski futbolcu kalp krizi geçirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.