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Son dakika: Fenerbahçe'de maç öncesi ayrılık! İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız isim eşyalarını topladı...

31.07.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 1 Ağustos Salı günü Zimbru'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşma sağlayan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Son olarak Attila Szalai ile yollarını ayıran Kanarya'da bir veda daha ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, İstanbul'dan ayrılıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında salı günü Moldova ekibi Zimbru'ya konuk olacak. İlk maçtan aldığı 5-0'lık galibiyetle turun kapısını sonuna kadar aralayan sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da belli oluyor.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

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Attila Szali'yi 12+3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a satan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve veda edecek isim ortaya çıktı.

EŞYALARINI TOPLADI

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Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve eşyalarını topladı.

Haberde Brezilya asıllı İtalyan golcünün bugün İstanbul'dan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Brezilya ekibi Gremio'nun Pedro'yu kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığı kaydedildi.

GALATASARAY İLE YARIŞILMIŞTI

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Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Joao Pedro için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışmıştı.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 28 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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