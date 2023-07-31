Son dakika: Fenerbahçe'de maç öncesi ayrılık! İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız isim eşyalarını topladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında salı günü Moldova ekibi Zimbru'ya konuk olacak. İlk maçtan aldığı 5-0'lık galibiyetle turun kapısını sonuna kadar aralayan sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da belli oluyor.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Attila Szali'yi 12+3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a satan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve veda edecek isim ortaya çıktı.

EŞYALARINI TOPLADI

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve eşyalarını topladı.

Haberde Brezilya asıllı İtalyan golcünün bugün İstanbul'dan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Brezilya ekibi Gremio'nun Pedro'yu kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığı kaydedildi.

GALATASARAY İLE YARIŞILMIŞTI

Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Joao Pedro için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışmıştı.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 28 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

