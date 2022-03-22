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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar verildi! Büyük tepki...

22.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Sarı - lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı için taraftarlar, "ayrılık" fikrinde bir araya geldi. İşte Mesut Özil için gündeme gelen haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar verildi! Büyük tepki...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil için sarı - lacivertli taraftarlardan büyük tepki geldi. Son olarak Konyaspor'a karşı forma şanslı bulan tecrübeli futbolcunun ortaya koyduğu etkisiz performans sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İşte haberin detayları...

"SEZON SONUNDA AYRILACAK" İDDİASI

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Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen yıldız futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından tepki gördü... MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

ABD'DEN İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

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Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.

26 MAÇTA 9 GOL - 2 ASİST

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Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı...

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da Mesut Özil'in bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini ve yolların ayrılması gerektiğini vurguluyor.

(Takvim)

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ ÖZİL TEPKİLERİ...

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