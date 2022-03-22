Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar verildi! Büyük tepki...

Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil için sarı - lacivertli taraftarlardan büyük tepki geldi. Son olarak Konyaspor'a karşı forma şanslı bulan tecrübeli futbolcunun ortaya koyduğu etkisiz performans sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İşte haberin detayları...
Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen yıldız futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından tepki gördü... MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı...
Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da Mesut Özil'in bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini ve yolların ayrılması gerektiğini vurguluyor.
(Takvim)
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