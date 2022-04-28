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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in planı ortaya çıktı! Kalacak mı, gidecek mi?

28.04.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Affedilmeyi bekleyen dünyaca ünlü yıldızın sarı - lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili planı belli oldu. Özil'in İsmail Kartal'ın ayrılığını beklediği ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in planı ortaya çıktı! Kalacak mı, gidecek mi?
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmiş ve ikincliği koltuğuna oturarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hayal kurmaya başlamıştı. İsmail Kartal sonrası yükselişe geçen sarı - lacivertli ekipte çözülmeyi bekleyen problemler de devam ediyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrasında görevi devralan teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmıştı.

ÖZİL'İN PLANI BELLİ OLDU

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Affedilmeyi bekleyen Mesut Özil'in gelecek planı ise belli oldu.

İSMAİL KARTAL'I BEKLİYOR

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Mirror'ın haberine göre; bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve formda kalmayı hedefleyen Özil, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyor.

TAKIMA DÖNECEK

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Haberde Özil'in, Kartal'ın vedası sonrasında takıma dönmeyi planladığı yazıldı.

"FENERBAHÇE'DE KALACAK"

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Öte yandan dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt'ün, "Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak." sözleri de hatırlatıldı.

Tecrübeli futbolcu ayrıca Avrupa'da 2017'den sonra en büyük düşüşü yaşayan 7 futbolcudan biri olarak gösterildi. Bu oyuncular arasında sezon başında geldiği Fenerbahçe'den Midtjylland'e kiralanan Max Meyer de bulunuyor. Listede Eden Hazard ilk sırada yer alıyor.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil son dakika haberi
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