Son dakika: Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri! Rıdvan Dilmen ve Ali Koç...

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı. Siyah-beyazlı yöneticiler başkan Ahmet Nur Çebi'yi ikna ederek Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu böylece çözülürken Sergen Yalçın'ın ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ AÇIKLADI

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Rıdvan Dilmen'in Ali Koç ile Sergen Yalçın için görüştüğünü iddia etti. Torunoğulları'nın iddiasına göre; Rıdvan Dilmen, Ali Koç’la görüştü. Vitor Pereira’yı kovması için tavsiyesi verdi. Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından Sergen Yalçın ismini ciddi ciddi önerecek.

Kaynak:Fotospor



