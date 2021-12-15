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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri! Rıdvan Dilmen ve Ali Koç...

Son dakika: Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri! Rıdvan Dilmen ve Ali Koç...

15.12.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Bruno Pinheiro ile anlaşma sağlandı. Bir başka teknik direktörlük değişimi de Fenerbahçe'de yaşanmak üzere... Vitor Pereira'nın performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim ortalığı ayağa kaldıracak bir anlaşmaya imza atabilir. Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye önerildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri! Rıdvan Dilmen ve Ali Koç...

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı. Siyah-beyazlı yöneticiler başkan Ahmet Nur Çebi'yi ikna ederek Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu böylece çözülürken Sergen Yalçın'ın ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ AÇIKLADI

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Rıdvan Dilmen'in Ali Koç ile Sergen Yalçın için görüştüğünü iddia etti. Torunoğulları'nın iddiasına göre; Rıdvan Dilmen, Ali Koç’la görüştü. Vitor Pereira’yı kovması için tavsiyesi verdi. Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından Sergen Yalçın ismini ciddi ciddi önerecek.

Kaynak:Fotospor


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Sergen Yalçın Rıdvan Dilmen Ali Koç Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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