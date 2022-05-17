Son dakika: Fenerbahçe'de ters köşe! Herkes Vedat Muriqi'yi beklerken, Artem Dzyuba bombası...

Bu sezon gol yollarında problem çeken Fenerbahçe, önümüzdeki sezon mutlak hedef olan şampiyonluk için iyi bir santrforu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi ismi gündemdeki yerini korurken, Rusya'dan Artem Dzyuba iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN DZYUBA'YA TEKLİF

Rus basınının haberine göre; Fenerbahçe, Zenit'in tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba'ya transfer teklifinde bulundu.

SIRBİSTAN'DAN DA İLGİ VAR AMA...

Haberin devamında 33 yaşındaki futbolcunun transferi için Kızılyıldız'ın da devrede olduğu belirtilirken, Dzyuba'nın Sırbistan'a imza atmasının zor olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE ÖNDE

Bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde daha güçlü konumda olduğu ifade edildi.

Tecrübeli santrforun daha az bir yıllık ücretle Zenit'te kalabileceği de kaydedildi. Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Dzyuba, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

