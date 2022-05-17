SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de ters köşe! Herkes Vedat Muriqi'yi beklerken, Artem Dzyuba bombası...

Son dakika: Fenerbahçe'de ters köşe! Herkes Vedat Muriqi'yi beklerken, Artem Dzyuba bombası...

17.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentilerinin altında kalsa da son haftalarda gösterdiği performansla gelecek için olumlu sinyaller veren Fenerbahçe'de yeni sezona kusursuz girmek için planlar yapılıyor. Rus basını, gol yollarında problem çeken sarı - lacivertlilerin Zenit'in yıldız golcüsü Artem Dzyuba'ya teklif yaptığını öne sürdü.

Son dakika: Fenerbahçe'de ters köşe! Herkes Vedat Muriqi'yi beklerken, Artem Dzyuba bombası...
Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

RUS Rusya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zenit
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon gol yollarında problem çeken Fenerbahçe, önümüzdeki sezon mutlak hedef olan şampiyonluk için iyi bir santrforu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi ismi gündemdeki yerini korurken, Rusya'dan Artem Dzyuba iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN DZYUBA'YA TEKLİF

dff5f3dd3a35548e7790e7a77a762821

Rus basınının haberine göre; Fenerbahçe, Zenit'in tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba'ya transfer teklifinde bulundu.

SIRBİSTAN'DAN DA İLGİ VAR AMA...

5dd54b4b20302749c94b37ef

Haberin devamında 33 yaşındaki futbolcunun transferi için Kızılyıldız'ın da devrede olduğu belirtilirken, Dzyuba'nın Sırbistan'a imza atmasının zor olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE ÖNDE

Bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde daha güçlü konumda olduğu ifade edildi.

Tecrübeli santrforun daha az bir yıllık ücretle Zenit'te kalabileceği de kaydedildi. Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Dzyuba, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyorİsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor
Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!
Anahtar Kelimeler:
transfer Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Artem Dzyuba son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor!

Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor!

Fatih Terim'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş paylaşım!

Fatih Terim'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.