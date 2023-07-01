SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de transfer bitiyor! Kulübüyle anlaşmaya varılan milli golcü, adım adım Kadıköy'e geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe'de transfer bitiyor! Kulübüyle anlaşmaya varılan milli golcü, adım adım Kadıköy'e geliyor...

01.07.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapan sarı - lacivertliler; şu ana kadar Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu transfer etmişti. Fenerbahçe'nin dördüncü transferi ise Umut Nayir olmak üzere...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertlilerdeki mesaisine hemen başlayan Kartal'la ortaklaşa hareket eden yönetimin transferdeki hedefi belli oldu.

UMUT NAYİR, ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

2023-06-19T204110Z_1457844047_UP1EJ6J1LGKGF_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-WAL-REPORT

Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Umut Nayir olmak üzere...

EYÜPSPOR'DAN İZİN ÇIKTI

AA-20230619-31471684-31471682-TURKIYE_GALLER (Large)

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya varan Eyüpspor, Umut Nayir'e sarı-lacivertli kulüple görüşmesi için izin verdi.

NAYİR'İN CEVABI BEKLENİYOR

AA-20230619-31471684-31471678-TURKIYE_GALLER (Large)

Haberde Fenerbahçe'nin Umut Nayir'e resmi teklif yaptığı kaydedildi. Milli golcünün kısa süre içinde teklife cevap vereceği belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA resmi hesabı Arda Güler'i paylaştı!FIFA resmi hesabı Arda Güler'i paylaştı!
Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurduFenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Umut Nayir son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri atan dakika haberleri ak bıraktı n dakika haberleri hedefi

En Çok Okunan Haberler

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı

Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı

Futbolda devrim gibi karar!

Futbolda devrim gibi karar!

Mbappe, öfkeli Fransız halkına seslendi!

Mbappe, öfkeli Fransız halkına seslendi!

Beşiktaş, bir Galatasaray'dan bir de Fenerbahçe'den getiriyor!

Beşiktaş, bir Galatasaray'dan bir de Fenerbahçe'den getiriyor!

Adana Demirspor bombayı patlatıyor!

Adana Demirspor bombayı patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.