Son dakika: Fenerbahçe'de transfer bitiyor! Kulübüyle anlaşmaya varılan milli golcü, adım adım Kadıköy'e geliyor...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertlilerdeki mesaisine hemen başlayan Kartal'la ortaklaşa hareket eden yönetimin transferdeki hedefi belli oldu.

UMUT NAYİR, ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Umut Nayir olmak üzere...

EYÜPSPOR'DAN İZİN ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya varan Eyüpspor, Umut Nayir'e sarı-lacivertli kulüple görüşmesi için izin verdi.

NAYİR'İN CEVABI BEKLENİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin Umut Nayir'e resmi teklif yaptığı kaydedildi. Milli golcünün kısa süre içinde teklife cevap vereceği belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



