Son dakika: Fenerbahçe'de transfer iptal oldu, B planına geçildi! Igor Paixao için görüşmeler başladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine Bruno Henrique'yi almış ve oyuncuyla imza aşamasına kadar gelinmişti. Şu ana kadar kadrosuna Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı katan sarı - lacviertlilerin 3. transferinin Bruno Henrique olması bekleniyordu ancak Brezilyalı yıldız, dün gece Flamengo'nun Coritiba ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi.

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Ağlayarak kenara gelen ve ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtilen Bruno Henrique ile ilgili gelecek haberi bekleyen Sarı-Lacivertliler bir yandan da B planını hemen devreye soktu.

YENİ HEDEF PAIXAO

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği transferleri bir önce bitirmek isteyen yönetimi, Henrique'ye alternatif olarak belirlenen Igor Paixao için girişimlere hız verdiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra oynadığı Brezilya ekibi Coritiba'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu son dönemde gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 28 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Paixao için resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

İNANILMAZ SÜRATLİ

1.68 boyunda olan ve müthiş sürati ile dikkatleri çeken Brezilyalı yıldız için Coritiba'nın 5 milyon Euro istediği belirtiliyor. Coritiba altyapısında futbola başlayan ve Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.

BRUNO HENRIQUE YERİNE GELECEK

Genç futbolcunun kulübüyle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin Bruno Henrique'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Igor Paixao'yu kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.



