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Son dakika: Fenerbahçe’de transfer operasyonu başlıyor! Real Madrid’in yıldızıyla görüşmelere başlandı

Fenerbahçe’den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Sarı lacivertliler transfer operasyonuna başlıyor. Real Madrid’in İspanyol yıldızı Lucas Vazquez ile görüşmelere başlandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Vazquez’i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi bu sezon sona ermişti.

Son dakika: Fenerbahçe’de transfer operasyonu başlıyor! Real Madrid’in yıldızıyla görüşmelere başlandı
Berker İşleyen
Lucas Vazquez

Lucas Vazquez

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Transfer temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken özellikle bu bölge için arayışlarını hızlandırmıştı.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

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İspanya’dan ayrılma ihtimali olan Vazquez ile ciddi şekilde ilgilenen Fenerbahçeli kurmayların, temaslara başladığı öğrenilirken özellikle Mourinho'nun tecrübeli oyuncuyu kadrosunda istediği de gelen bilgiler arasında.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Tüm bunlar yaşanırken, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile resmi görüşmelere başladı.

MADRID'İN VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ

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Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Lucas Vazquez, Espanyol'a kiralık gidip geldikten sonra Madrid'in vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu. Real Madrid ile sözleşmesi bu sezon sona eren Vazquez, hem sağ önde hem sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Deneyimli oyuncu İspanya milli takımında da forma giyiyor.

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