Son dakika: Fenerbahçe’de transfer operasyonu başlıyor! Real Madrid’in yıldızıyla görüşmelere başlandı

Transfer temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken özellikle bu bölge için arayışlarını hızlandırmıştı.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

İspanya’dan ayrılma ihtimali olan Vazquez ile ciddi şekilde ilgilenen Fenerbahçeli kurmayların, temaslara başladığı öğrenilirken özellikle Mourinho'nun tecrübeli oyuncuyu kadrosunda istediği de gelen bilgiler arasında.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tüm bunlar yaşanırken, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile resmi görüşmelere başladı.

MADRID'İN VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Lucas Vazquez, Espanyol'a kiralık gidip geldikten sonra Madrid'in vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu. Real Madrid ile sözleşmesi bu sezon sona eren Vazquez, hem sağ önde hem sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Deneyimli oyuncu İspanya milli takımında da forma giyiyor.