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Son dakika: Fenerbahçe'de tribünlerden oyunculara tepki! Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun...

26.12.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta üç isim tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Novak'a asist yapmasına rağmen Mert Hakan'a ve karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Pelkas'a bırakan İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Dursun da tepki gören isimlerden biri oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de tribünlerden oyunculara tepki! Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftar üç isme tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele golü atan Novak'a asist yapmasına rağmen Mert Hakan'a ve karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Pelkas'a bırakan İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Dursun da tepki gören isimlerden biri oldu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Crespo oyundan alkışlarla çıktı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci Serdar Dursun
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