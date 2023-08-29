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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi! Eşyalarını topladı, evini boşalttı...

Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi! Eşyalarını topladı, evini boşalttı...

29.08.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yüksek bedellerle yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak diğer isimler de merak ediliyordu. 2 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile karşılaşacak. İlk maçtan aldığı 5-1'lik galibiyetle ciddi bir avantajı cebine koyan sarı - lacivertlilerde transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BİR AYRILIK DAHA GELİYOR

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Bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere...

EVİNİ BOŞALTTI, EŞYALARINI TOPLADI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İstanbul'daki evini boşalttı.

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Kulübün gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve eşyalarını toplayan oyuncunun ayrılığını kısa süre içinde açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

İki sezondur Fenerbahçe'de top koşturan ve piyasa değeri 8 milyon euro olan 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, çıktığı 65 resmi maçta 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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