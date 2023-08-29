Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi! Eşyalarını topladı, evini boşalttı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile karşılaşacak. İlk maçtan aldığı 5-1'lik galibiyetle ciddi bir avantajı cebine koyan sarı - lacivertlilerde transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BİR AYRILIK DAHA GELİYOR

Bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere...

EVİNİ BOŞALTTI, EŞYALARINI TOPLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İstanbul'daki evini boşalttı.

Kulübün gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve eşyalarını toplayan oyuncunun ayrılığını kısa süre içinde açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

İki sezondur Fenerbahçe'de top koşturan ve piyasa değeri 8 milyon euro olan 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, çıktığı 65 resmi maçta 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

