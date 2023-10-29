Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız isim, Pendikspor maçında sakatlandı! 7. dakikada değişiklik istedi...

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele seviyesinin üst düzeyde olduğu maçın ilk yarısında sarı - lacivertliler sakatlık şoku yaşadı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında rakibi Halil Akbunar ile ikili mücadeleye giren Fred yerde kaldı.

Sonrasında sakatlığını test eden Brezilyalı futbolcu, maç devam ederken kenara değişiklik işaretinde bulundu ve kendisini yere bıraktı.



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Sol üst baldırını tutan Fred, yürüyerek kenara gelirken yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar; sakatlık sonrası sosyal medyada endişeli paylaşımlarda bulunurken, Fred'in durumunun son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.





