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Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız isim, Pendikspor maçında sakatlandı! 7. dakikada değişiklik istedi...

29.10.2023 19:16 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, mücadele seviyesi oldukça yüksek bir şekilde başladı. Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, rakibi Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrası sol üst baldırını tutarak değişiklik istedi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele seviyesinin üst düzeyde olduğu maçın ilk yarısında sarı - lacivertliler sakatlık şoku yaşadı.

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Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında rakibi Halil Akbunar ile ikili mücadeleye giren Fred yerde kaldı.

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Sonrasında sakatlığını test eden Brezilyalı futbolcu, maç devam ederken kenara değişiklik işaretinde bulundu ve kendisini yere bıraktı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Sol üst baldırını tutan Fred, yürüyerek kenara gelirken yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar; sakatlık sonrası sosyal medyada endişeli paylaşımlarda bulunurken, Fred'in durumunun son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

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