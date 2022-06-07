Son dakika: Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! "Güle güle diyoruz..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftalarına doğru 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak ikincilik koltuğuna yerleşen ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Portekizli çalıştırıcının imzası sonrasında taraftarlar, rotasını transfere çevirmiş ve Jesus'un yaptıracağı takviyeleri merak etmeye başlamıştı.

Spor yazarı Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile sözleşme imzalamasını ve transfer politikasını değerlendirdi.

İŞTE BÜYÜKA'NIN YAZISI;

"ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR"

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus'u Portekizli gazetecilerden okuyorum. İyi yönlerini, kötü yönlerini ayrıntılı biçimde anlatıyorlar. Bu özelliklerden üçünü çok önemsedim... Pres yapan takım, tempo yapan takım, hızlı hücuma çıkan takım... Fenerbahçe'nin en büyük kaybı, son derece ağır, yavaş hücuma çıkmasıydı... Temposunun yürüme hızında olmasıydı... İsmail Hoca kısa sürede biraz toparladı ama yetmez... Jesus, takımın presini, temposunu ve hızlı hücumunu istediği noktaya getirebilirse, tam sekiz yıl sonra şampiyonluk da gelebilir.

"MESUT ÖZİL'İ DÜŞÜNMÜYOR"

Mesut Özil'in Menajeri Erkan Söğüt, "Mesut sözleşme sonuna kadar, yani iki yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor demişti. Şunu biliyorum: Jorge Jesus yeni sezon yapılanmasında Mesut Özil'i düşünmüyor.

"GÜLE GÜLE GUSTAVO"

Jorge Jesus, futbol anlayışı olarak yan pas ve geri pastan nefret ediyor. Buradan şu çıkıyor: Güle güle Gustavo...

"YENİ GOLCÜ BREZİLYALI YA DA PORTEKİZLİ"

Fenerbahçe'nin santrfor olarak Sörloth’un peşinde olduğu sıkça haber oluyor. Oysa bana gelen bilgilerde Sörloth adı yok. 24-25 yaş civarında bir Brezilyalı ya da Portekizli olabilir.

"UYGAR, SAMİMİ BİR VEDALAŞMA"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığa ilk adaylığı sırasında "vedaları beceremiyoruz" demişti. Neyse, yolların ayrılması bazı kesimlerce eleştirilirse bile, İsmail Kartal ile son derece uygar, samimi, içten bir vedalaşma oldu. İsmail Hoca hiç üzülmesin... Fenerbahçe'nin alnına yazıldı bir kere... Her sıkıntıda "yetiş İsmail Hoca" denecektir.



