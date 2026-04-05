SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde olay karar! Süper Lig tarihinde ilk kez bunu yaptılar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadelede sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan derbi, zirve hattındaki dengeler açısından büyük önem taşıdı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

Sarı lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir tercih ile sahaya çıktı. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 11'inde yerli futbolcuya yer vermeden mücadeleye başladı.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba, Talisca ilk 11'i ile başladı.