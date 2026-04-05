SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde olay karar! Süper Lig tarihinde ilk kez bunu yaptılar

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sahaya alışılmadık bir kadroyla çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 11'inde yerli futbolcuya yer vermedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde olay karar! Süper Lig tarihinde ilk kez bunu yaptılar
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadelede sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan derbi, zirve hattındaki dengeler açısından büyük önem taşıdı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

SON DAKİKA: Fenerbahçe den Beşiktaş derbisinde olay karar! Süper Lig tarihinde ilk kez bunu yaptılar 1

Sarı lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir tercih ile sahaya çıktı. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 11'inde yerli futbolcuya yer vermeden mücadeleye başladı.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba, Talisca ilk 11'i ile başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

Süper Lig Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
tedesco oyun okuyamayan,değişiklikleri zamanında yapamayan 2.sınıf bir teknik adam..saranın yapacağı iş,mayısta bırakıp tedesco ile yanında takıma doldurduğu mertmüldür,levent,çağlar,yiğitefe gibi çöpleri de alarak gitmek olacak..
11 Yabancı oynatabilir mi? Kurallara uygun mu?
TÜM DÜNYAYA REZİL EDİLMİŞ BİR FUTBOL
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

