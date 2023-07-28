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Son dakika: Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Yıldız futbolcu ve menajeri, İstanbul'a geldi...

28.07.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup ederek bu sezonki ilk müsabakasında taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerin gündemindeki yıldız isim ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin serbest oyuncu statüsündeki Tete'yi İstanbul'a getirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve turun kapısını ardına kadar aralamıştı.

BİR TRANSFER DAHA BİTMEK ÜZERE

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Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler, sürpriz bir ismin transferini de bitirmek üzere...

YILDIZ İSİM, İSTANBUL'A GELDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden ve serbest konumda bulunan Tete'yi İstanbul'a getirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

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Sarı - lacivertlilerin Brezilyalı futbolcu ile temsilcisinden şartlar hakkında bilgi aldığı ve resmi teklifini sunduğu kaydedildi.

Öte yandan Tete ve temsilcisinin görüşmelerin ardından Bodrum'a geçtiği belirtildi. İkilinin gelen resmi teklifleri değerlendirip, son kararı verecekleri aktarıldı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan 23 yaşndaki futbolcu, kariyerinde 152 resmi maça çıktı ve 40 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.

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