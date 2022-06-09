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Son dakika: Fenerbahçe'den dünya devine transfer çalımı! Manchester United'dan geliyor...

09.06.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus'un göreve getirilmesi, sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Fenerbahçeli futbolseverler, Jesus'un gelişiyle birlikte takıma yapılacak olan takviyeleri merakla beklemeye başladı. Sarı - lacivertli ekibin gündeminde Manchester United'ın futbolcusu Andreas Pereira'nın olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'den dünya devine transfer çalımı! Manchester United'dan geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun son haftalarında büyük çıkış yakalayan ve ikincilik koltuğuna oturarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından rota transfere çevrildi.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı - lacivertliler, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Andreas Pereira'yı istedi. Fenerbahçe'nin tıpkı Kim Min-Jae'de olduğu gibi bu transferde de Porto ile yarışta olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

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ESPN'den Rob Dawson'ın haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer teklifinde bulundu. Manchester United, yeni menajeri Erik Ten Hag ile görüştükten sonra transfer için bekleyecekleri cevabını iletti.

SON KARAR TEN HAG'IN

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Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata ve Nemanja Matic'in ayrılıkları sonrası orta sahadaki ihtimalleri azalan Erik Ten Hag'ın, sezon başı kampında Pereira'yı görmek istediği ve buradaki performansına göre transfer için geri dönüş yapacakları vurgulandı.

TRANSFERE ÇOK SICAK

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Andreas Pereira'nın Jorge Jesus ile birlikte çalışma ihtimalinden ötürü Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak baktığı ve transferi istediği de belirtildi.

BONSERVİSİ

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Manchester United'ın 1 yıllık sözleşmesi kalan Andreas Pereira için ilk başta 8 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği ancak bu rakamı bir miktar daha düşürebileceği de belirtildi.

PEREIRA'NIN KARİYERİ

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Manchester United'ın PSV altyapısından transfer edip Granada, Valencia, Lazio ve son olarak Flamengo'ya kiraladığı Andreas Pereira, geçen sezon 23 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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