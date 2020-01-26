SON DAKİKA | Fenerbahçe'den ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den 'TFF'ye soruyoruz' başlığı ile verilen açıklama şöyle:

"Ülke olarak Elazığ ve Malatya bölgelerimizde yaşanan deprem dolayısıyla, tüm halkımızın seferber olduğu, dayanışmanın öne çıktığı, spor ailesi olarak da depremden zarar gören vatandaşlarımız için hep birlikte örnek adımlar atılan bir süreçten geçiyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bu süreci de ilk andan itibaren devrede olan devletimizin önderliğinde kısa sürede atlatacağız.

Tüm bu yaşananların ışığında, dün itibariyle spor kamuoyunun gündemini meşgul eden; BtcTürk Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ertelenmesi ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki; Verilen bu karar lig yarışını etkileyecektir. Dolayısıyla tüm Süper Lig takımlarını ilgilendirmektedir.

Bu noktada Malatya’mızın takımı olarak ligde mücadele eden BtcTürk Yeni Malatyaspor’un resmi mecralarından yaptığı “Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.” açıklamasına ve Malatyaspor başkanı Sayın Adil Gevrek’in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında, erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen, sadece Trabzonspor’un talebi üzerine, gerçekleştiği çok açıktır.