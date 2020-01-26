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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Malatya ve Elazığ bölgesindeki deprem sebebiyle ertelenmesine karar verilen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den 'TFF'ye soruyoruz' başlığı ile verilen açıklama şöyle:

"Ülke olarak Elazığ ve Malatya bölgelerimizde yaşanan deprem dolayısıyla, tüm halkımızın seferber olduğu, dayanışmanın öne çıktığı, spor ailesi olarak da depremden zarar gören vatandaşlarımız için hep birlikte örnek adımlar atılan bir süreçten geçiyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bu süreci de ilk andan itibaren devrede olan devletimizin önderliğinde kısa sürede atlatacağız.

Tüm bu yaşananların ışığında, dün itibariyle spor kamuoyunun gündemini meşgul eden; BtcTürk Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ertelenmesi ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki; Verilen bu karar lig yarışını etkileyecektir. Dolayısıyla tüm Süper Lig takımlarını ilgilendirmektedir.

Bu noktada Malatya’mızın takımı olarak ligde mücadele eden BtcTürk Yeni Malatyaspor’un resmi mecralarından yaptığı “Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.” açıklamasına ve Malatyaspor başkanı Sayın Adil Gevrek’in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında, erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen, sadece Trabzonspor’un talebi üzerine, gerçekleştiği çok açıktır.

En az bunun kadar açık olan bir diğer konu ise; Türkiye Futbol Federasyonu’nun, “ev sahibi takıma rağmen”, “Trabzonspor gelmek istemiyor” diyerek tek taraflı verdiği düşünülen ve soru işaretleri taşıyan bu kararın, talepten de öte şekilde, isteğe bağlı olarak, adeta sahipliği andıran bir yapı altında gerçekleşmiş olmasının vicdanlardaki karşılığıdır.

Türk futbolu adına sorgulamak durumunda olduğumuz, şampiyonluk yarışında bir takıma açıkça avantaj sağlayacak bu maç iptal kararının gerçek sebebinin;

Trabzonspor takımının Malatya gibi zorlu bir deplasmana, 120 dakika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi,

Bu hafta Fenerbahçemiz ile karşılaşacak Trabzonspor takımının defansif mevkiideki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü,

Bu hafta Fenerbahçe ile karşılacak Trabzonspor takımının, 10 gün dinlenerek ve Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu, Türkiye Futbol Federasyonu’na soruyoruz.

Her zaman ve her şartta belirttiğimiz gibi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tek beklentimiz, hiçbir takımın tekeli ve lobi baskısı altına girmeden, tüm kulüplere eşit mesafede, her takımı eşit görerek, adil ve adaletli bir düzen tesis edebilmeleridir.

Ancak, son dönemlerde bir çok farklı konuda kamuouyu önünde paylaştığımız endişe veren gelişmelere eklenen bu son olay, adil rekabet ortamının tesis edilmesi hususundaki kaygılarımızı giderek arttırmaktadır.

Sadece şampiyonluğa oynayan takımlarımızı değil, başta BtcTurk Yeni Malatyaspor olmak üzere ligimizdeki birçok takımı etkileyebilecek bu karardaki soru işaretlerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ivedilikle bir açıklama beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyor;

bir kez daha ülkemizin yaşadığı son deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor - Trabzonspor tff deprem

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenvebaçça burayada burnunu sokmuş.
siz trabzonu düşünüp bu açıklamayı yapıyorsunuz peki malaytasporun duygu ve düşünceleri nelerdir biliyor musunuz? işin gücün ortalığı karıştırmak fenerbahçe başka amacın yok senin!
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