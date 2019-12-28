Fenerbahçe'den flaş bir açıklama daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den bir açıklama daha geldi. Sarı lacivertliler resmi sitesinde 'İftira, yalan, fitne ve fesatçılara açık mesajımızdır!' başlıklı açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

Göreve geldiğimizden itibaren kasıtlı bir şekilde Başkanımızı, Yönetim Kurulumuzu, hocalarımızı ve bazı oyuncularımızı; dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sistematik bir şekilde hedef alan medya kuruluşu, bilhassa son haftalarda dozajını arttırarak Kulübümüzün üzerine gelmek için algı operasyonlarını hızlandırmıştır.

Son olarak bugün, daha önce birçok kez aksini ifade etmiş olmamıza rağmen yaptıkları 'Fenerbahçe'de büyük kavga' haberi ile Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli arasında sorun olduğu yönünde hayal ürünü senaryoları, camiamız içerisinde kaos yaratmak amacıyla, futbol takımımızın maçından 1 gün önce yeniden servis etmişlerdir.

Özellikle söz konusu haber grubunun medya mecraları tarafından sürekli olarak servis edilen Fenerbahçemiz hakkındaki bu tür spekülatif haberlerin tek amacı; Fenerbahçemizi yıpratmak, camiamızın kimyasını bozmak ve en önemlisi lig rekabetinde aleyhimize bir etki unsuru olarak kullanılmasıdır.